“Egal ob Gin Rummy, Bridge oder Poker, man darf seine Karten verbergen” und bluffen, um zu gewinnen, sagte Verteidiger Michael McGovern den Geschworenen am Dienstag zu Beginn der Gerichtsverhandlung von James V. und Cedric C. in Chicago.

Die ehemaligen Händler plädierten auf nicht schuldig. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten zwischen 2008 und 2013 mehrfach Handelsorders erteilt, die sie vor der Ausführung stornierten, um den Gold- und Silberpreis zu beeinflussen. Als Täuschungsmanöver abgegebene Bestellungen mit der Absicht, sie vor der Ausführung wieder zu stornieren, werden als Spoofing bezeichnet.

"Es ist eine akzeptierte Strategie"

Die Verteidiger argumentieren, dass die Aktionen der Händler legal seien und das Stornieren von Bestellungen eine akzeptierte Strategie in der wettbewerbsorientierten Welt des Hochfrequenzhandels sei, in der Computer Algorithmen verwenden, um riesige Handelsgeschäfte in Millisekunden auszuführen.

“Jede Order, die James aufgegeben hat, war rechtmässig”, sagte sein Anwalt Roger Burlingame. “Die Theorie der Staatsanwaltschaft lautet, dass James mit der Eingabe der Orders dem Supercomputer mitteilte, was er dachte.”

C. “löste jede seiner Orders ein, die von einem anderen Marktteilnehmer angenommen wurden”, sagte sein Anwalt McGovern. Zwar werden V. und C. nicht des so genannten Spoofing beschuldigt, jedoch verwendeten die Staatsanwälte den Begriff, um davon abzulenken, dass sie keinen Betrug beweisen können, sagte McGovern.

“Kaufen flüstern und Verkaufen schreien”

“Sie haben an einem Betrug teilgenommen, der ihnen und ihrer Bank helfen sollte”, sagte Staatsanwältin Leslie Salba Garthwaite gegenüber der Jury. V. und C. hätten Angebot und Nachfrage verzerrt und damit den “Markt auf den Kopf gestellt.”

“Es ist ein Trick”, sagte Garthwaite über die Spoofing-Methoden, die sie mit “Kaufen flüstern und Verkaufen schreien” verglich.

