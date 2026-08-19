Eine Gruppe von 29 US-Bundesstaaten ⁠verklagt das Unternehmen und fordert Strafen in Höhe von potenziell hunderten Milliarden Dollar sowie weitreichende ‌Änderungen an den Apps Facebook und Instagram. Die ‌Kläger werfen Meta vor, seine Dienste ​gezielt so entwickelt zu haben, dass junge Nutzer gefesselt werden. Dies habe zu Angstzuständen, Depressionen und sogar Selbstmorden beigetragen. Zudem habe der Konzern die Öffentlichkeit über die Sicherheit seiner Plattformen getäuscht. Der Prozess, der als ‌bisher grösste rechtliche Prüfung der Auswirkungen von sozialen Medien auf junge Menschen gilt, begann am Dienstag vor einem Bundesgericht in Oakland, Kalifornien.