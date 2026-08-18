Für das Gesamtjahr bestätigt die Immobiliengesellschaft die Ende Juni angehobene Prognose. Der Liegenschaftsertrag von PSP verharrte im ersten Halbjahr mit 174,0 Millionen Franken mehr oder weniger auf dem Vorjahreswert, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolge) stieg derweil um 26 Prozent auf 187,4 Millionen Franken. Positiv wirkte sich primär der Verkauf des Entwicklungsprojekts Richtipark in Wallisellen aus. Die Liegenschaften wurden für 150 Millionen verkauft.