Nebeneffekt für die AfD: ​Wegen ihrer engen Kontakte zu Trumps Maga-Bewegung, aber eben auch zu Russland und China musste sie sich etwa von anderen Parteien «Vaterlandsverrat» vorhalten lassen. Doch nun kann sie mit Blick auf die Preise behaupten, Interessen deutscher Verbraucher zu vertreten. Vermischt wird dies in der Rhetorik von Spitzenkandidat Siegmund mit dem ‌abstrakten Wunsch nach Frieden und der Behauptung, man müsse nur mit Moskau reden, damit der Krieg in der Ukraine endet. «Natürlich ist es ein Kriegsverbrechen, so wie viele andere Kriegsverbrechen auch auf der Welt», sagte Siegmund etwa am Mittwoch bei der «Mitteldeutschen Zeitung». «Aber Krieg ist keine Lösung. Für die Produktion von Waffen sei er nur, wenn diese nicht in die Ukraine gingen. Deshalb geisselt die Partei auch die sehr hohen Verteidigungsausgaben als unnötig.»