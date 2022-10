"Gestern haben wir 16 Siedlungen in der Region Cherson verloren. Was werden wir heute verlieren?", fragte die Moderatorin Olga Skabejewa am 5. Oktober einen Besatzungskommandanten in ihrer Talkshow zur Hauptsendezeit. "Wir manövrieren mit Elementen eines Rückzugs", war alles, was er als Antwort murmeln konnte.