Es ist das jüngste Signal dafür, dass Putin auf eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs vorbereitet ist. Moskau hat seine Angriffe bereits intensiviert und setzt dabei Raketen sowie schnellere und schwerer abfangbare Drohnen ein. Getroffen wurden Energieanlagen, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen. Putin warnte zudem vor einer aus seiner Sicht aggressiven Rhetorik aus Europa, während dort die Sorge über Russlands Absichten und das Risiko einer Konfrontation zunimmt.