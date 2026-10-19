Wie das «Wall Street Journal» ‌unter Berufung auf einen mit dem Vorgang vertrauten ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter weiter berichtete, geht Putins Vorschlag auf ein Telefonat mit Trump vom 9. ​Oktober ​zurück. Bei dem Gespräch sei auch ⁠das Diesel-Geschäft zwischen den beiden Ländern zustande ​gekommen. Trump hatte ⁠zudem am Freitag per Dekret wichtige Sanktionen gegen Moskau aufgehoben. ‌Das Weisse Haus sowie die russischen und chinesischen Botschaften in Washington reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters ‌nach einer Stellungnahme. Auch der Kreml war ausserhalb der ​regulären Geschäftszeiten zunächst nicht zu erreichen.