Der russische Präsident Wladimir Putin sieht nach eigenen Worten ‌aktuell ⁠eine Chance für ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg. Mehrere Länder wie die USA und China seien bereit, eine ⁠Friedenslösung zu unterstützen, sagte Putin am Donnerstag auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Fernen Osten Russlands. «Letztlich muss das Problem aber von den ‌Konfliktparteien selbst gelöst werden – Russland und der Ukraine», erklärte er. «Wir sind ‌jedem dankbar, der versucht, zu einer Beilegung beizutragen. Gibt ​es eine Chance? Meiner Ansicht nach ja, die gibt es.»