Dabei werde Russland aber seine nationalen Interessen verteidigen, sagte Putin am Dienstag in Moskau. «In der Ukraine, die aggressiv sind gegen Russland, und in Europa und den Vereinigten Staaten - wollen sie verhandeln? Lassen wir sie», sagte Putin bei einem Treffen der Militärführung. «Aber wir werden es auf Grundlage unserer nationalen Interessen tun.» Zugleich betonte Putin: «Wir werden nicht aufgeben, was unser ist.»