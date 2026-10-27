Das Telefonat war zuvor von keiner Seite öffentlich angekündigt worden. Støre bekräftigte nach dem 90‑minütigen Gespräch, sie hätten für ihre beiden Länder gesprochen und für niemand anderen. Der Europäischen Union habe es in den vergangenen vier Jahren an einer einheitlichen Botschaft oder einem gemeinsamen Vorgehen gefehlt, das sei eine Herausforderung, sagte der Norweger der Nachrichtenagentur NTB zufolge. Die Partner und Verbündeten seien aber vorab informiert gewesen und im Anschluss detailliert unterrichtet worden.