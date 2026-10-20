Der Konzern, einer der weltgrössten ​Entwickler von Smartphone-Chips, leidet unter einer Flaute beim Verkauf von Unterhaltungselektronik. ‌In seinem jüngsten Ergebnisbericht Ende Juli prognostizierte Qualcomm einen Quartalsgewinn unter den Markterwartungen. Zudem teilte das Unternehmen mit, ​dass ​die Umsätze mit Produkten ⁠für Apple schneller zurückgehen würden als ​ursprünglich angenommen. Gleichzeitig ⁠signalisierte Qualcomm, dass das Wachstum in den Bereichen Rechenzentren ‌und anderen Geschäftsfeldern ausserhalb des Smartphone-Marktes die Umsatzverluste bis zum Geschäftsjahr 2027 mehr als ausgleichen werde.