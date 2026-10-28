Die Ziele von Sandoz galten zuvor als ambitioniert und wurden nun angepasst. Der Nettoumsatz soll 2026 währungsbereinigt um fünf bis sechs Prozent wachsen. Zudem hebt das Unternehmen wegen eines zunehmend günstigeren Umsatzmixes und einer stärkeren operativen Leistung die Prognose für die Kern-Ebitda-Marge an. Neu wird sie für 2026 bei 23 bis 23,5 Prozent erwartet. Zuvor prognostizierte Sandoz ein Wachstum von 100 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr (2025: 21,7 Prozent).