Bei den Neugeldern scheine es indessen kaum Anzeichen für nennenswerte Herausforderungen zu geben. Positiv sei, dass UBS - entgegen den Befürchtungen, eine Verlangsamung bei Börsengängen könnte sich negativ auf den Zufluss von Kundengeldern auswirken - offenbar nicht besonders anfällig dafür ist. Die Bank halte zudem an ihrer Prognose fest, bis 2028 einen Netto-Neugeldzufluss von 200 Milliarden Dollar zu erreichen. Auch wenn die Sorgen hinsichtlich der regulatorischen Vorgaben in China begrenzt erscheinen, könnte aber die Durchsetzung steuerlicher Bestimmungen indirekt die Mittelzuflüsse in der zweiten Jahreshälfte 2026 beeinträchtigen, mahnt Hallett von KBW.