Auf Basis des Rechnungsstandards GAAP stieg das Betriebsergebnis in den letzten drei Monaten von 65,1 Millionen Dollar auf 68,1 Millionen Dollar. Der operative Kerngewinn des Konzerns (non-GAAP) steigt im Jahresvergleich von 85 Millionen auf 89 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn des weltgrössten Herstellers von Computermäusen beträgt 72,9 Millionen Dollar und verfehlt damit Analystenschätzungen von 82,9 Millionen Dollar, wie aus Refinitiv-Daten hervorgeht.

Der Umsatz klettert um vier Prozent auf 720 Millionen Dollar, was auf einen Anstieg des Verkaufs von Tastaturen, Mäuse und Headsets insbesondere für Spieler von Online-Spielen wie Fortnite und League of Legends zurückzuführen ist. Mit der Erwartung eines weiteren Wachstums auf dem Online-Gaming-Markt hat Logitech kürzlich seine Beteiligung an Online-Sportspielen verdoppelt und das Live-Streaming-Unternehmen Streamlabs erworben.

(Reuters)