Was steht im Fokus?

Die Analysten erwarten bei VAT im dritten Quartal weiterhin eine starke Dynamik bei den Bestellungen. Als wichtigste Treiber werden die hohe Nachfrage nach Speicherchips sowie die Umstellung auf modernere Chipgenerationen genannt. Ein deutlich über eins liegender Book-to-Bill wäre ein weiterer Beleg dafür, dass sich der aktuelle Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie bis 2027 fortsetzen könnte, heisst es bei Baader Helvea.