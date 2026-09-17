Grizzly Research wirft der RBI Fehlverhalten im Zusammenhang mit ihrer russischen Tochterbank vor. Die RBI teilte ‌auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit, sie sei von der Stärke ihrer vielfach überprüften ​Compliance-Systeme überzeugt. «Zudem sehen wir nach ​einer ersten Prüfung ​eine Reihe von sachlich falschen und irreführenden Aussagen», ‌hiess es in einer Stellungnahme.