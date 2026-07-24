Die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich im Bieterkampf um die in Südosteuropa tätige Addiko Bank durchgesetzt. Nach Ablauf der Rücktrittsfrist am Donnerstagabend hat das ‌Institut die ⁠für sein Übernahmeangebot nötige Mehrheit der Aktien sicher, wie die RBI am Freitag mitteilte. ⁠Da kein Addiko-Aktionär von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht habe, lägen der RBI nun Zusagen für 55,58 Prozent der Anteile ‌vor. Damit sei die auf mehr als 55 Prozent gesenkte ‌Mindestannahmeschwelle überschritten. Die reguläre Annahmefrist endet am ​Mittwoch.