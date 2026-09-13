Auf Effizienz getrimmt führt Brenna auch seine Agenda. In den ersten acht Monaten hat er bereits 80 regionale Genossenschaften besucht. «Sehr herzlich» sei er empfangen worden, sagt er im Blick. Die Besuche laufen dabei meist nach dem gleichen Muster ab. Ein Mitarbeiter beschreibt es so: Brenna kommt in einer Genossenschaft an, spricht 55 Minuten und hört fünf Minuten zu. Ein Fotograf, der immer dabei sei, schiesst Bilder. Nach 60 Minuten verabschiedet er sich, und bereits fünf Minuten später erscheint ein Post auf der Onlineplattform Linkedin.