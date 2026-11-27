Mit der Positionierung als «starke Anlagebank» aber auch mit einem weiteren Ausbau des Firmenkundengeschäfts werde die Bankengruppe ihre Erträge weiter diversifizieren, teilte Raiffeisen am Freitag anlässlich der Präsentation ihrer neuen Gruppenstrategie mit. Im Anlagegeschäft hat sie sich ein klares Wachstumsziel gesetzt: Bis Ende 2030 soll das Anlagevolumen von heute rund 67 Milliarden Franken auf 100 Milliarden Franken ansteigen.