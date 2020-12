Die niederländische Justiz rollt einen 2018 mit einem Vergleich beigelegten Geldwäscherei-Fall während seiner Zeit als ING-Chef neu auf, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte.

Ein niederländisches Gericht habe angeordnet, dass die Staatsanwaltschaft Hamers Rolle in der Sache untersuche. Hamers hatte im November den langjährigen UBS-Chef Sergio Ermotti abgelöst.

ING musste 2018 wegen mangelnder Kontrolle von Kundenkonten 775 Millionen Euro zahlen. Es war die grösste Geldwäschestrafe in der niederländischen Geschichte. Die Staatsanwälte hatten dem Institut vorgeworfen, Geldwäsche und andere über ihre Konten laufenden strafbare Aktivitäten über Jahre nicht entdeckt zu haben. Das Verfahren endete zwar mit einem Vergleich, doch ein niederländisches Gericht setzte die Untersuchung fort, weil Investoren mit dem Entscheid nicht zufrieden waren.

"Das Gericht hält es für wichtig, dass in öffentlichen Strafverfahren der Standard bestätigt wird, dass Manager einer Bank nicht ungestraft davonkommen, wenn sie tatsächlich für verbotenes Verhalten verantwortlich sind", erklärte das Berufungsgericht in Den Haag.

UBS-Präsident steht zu Hamers

UBS-Präsident Axel Weber steht trotz einer Untersuchung der niederländischen Justiz in Zusammenhang mit einem Geldwäsche-Fall zu Konzernchef Hamers. "Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit von Ralph Hamers, unsere Firma zu führen", hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Mitteilung Webers an die Mitarbeiter der Grossbank.

Die UBS habe im Rahmen ihrer Beurteilung von CEO-Kandidaten Hamers' Hintergrund umfassen überprüft. Dazu habe auch eine Bewertung des Geldwäsche-Falls bei seinem früheren Arbeitgeber ING durch unabhängige Dritte gehört. "Wir waren mit den Ergebnissen dieser unabhängigen Beurteilungen und der damaligen Einschätzung des niederländischen Staatsanwalts vollauf zufrieden", sagte Weber weiter.

(Reuters/AWP/cash)