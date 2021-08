Die DZ Bank erhöht das Kursziel für Swisscom nach den publizierten Halbjahreszahlen von letzter Woche auf 605 von 560 Franken und belässt die Einstufung auf "Kaufen". 605 Franken bedeuten laut Bloomberg das höchste Kursziel unter 16 Analysten, welchen in den letzten drei Monaten für Swisscom ein Rating abgegeben haben.

Das Geschäft der italienischen Tochtergesellschaft Fastweb verlaufe weiter dynamisch, schreibt der Analyst der DZ Bank. Dagegen bleibe der Heimatmarkt umkämpft. Mit der kürzlich vereinbarten Glasfaser-Partnerschaft mit Salt könne das Investitionsbudget allerdings zielgerichteter verwendet werden, so die DZ Bank.

Auch Julius Bär erhöht das Kursziel von Swisscom, und zwar von 500 auf 550 Franken mit einem "Hold"-Rating. Hier handelt es sich eher um eine Nachzügler-Aktion, denn die Aktie steht bereits bei 550 Franken. Swisscom zeige in einem hoch umkämpften Umfeld eine sehr starke operative Leistung. Der Bär-Analyst erwartet aber, dass sich in der Schweiz der Konkurrenzdruck weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund rechnet er damit, dass Swisscom in den kommenden Jahren eine etwas schwächere Gewinnentwicklung zeigen werde als die europäische Konkurrenz.

Die Aktie von Swisscom steigt seit der Bekanntgabe der Erstquartalsresultate Ende April kontinuierlich. Der Zuwachs seither beträgt 16 Prozent. Das hat die Aktie auf den höchsten Stand seit März 2020 gehievt.

Die derzeitige Swisscom-Notierung liegt allerdings deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der 16 Analysten, welche jüngst ein Urteil über Swisscom abgegeben haben. Dieses beträgt 499 Franken. Nimmt man dies als Massstab, beträgt das Abwärtspotenzial in den nächsten zwölf Monaten rund 10 Prozent.

Aktionäre halten die Swisscom-Aktie vor allem auch wegen der Dividende, der Titel gilt wegen seiner konstanten Ausschüttung und relativen Stabilität als eine Art Obligationen-Ersatz. Die Dividende ist in den letzten Jahren allerdings mit jeweils ausbezahlten 22 Franken nicht gestiegen. Die Dividendenrendite von etwas über 4 Prozent ist aber noch immer eine der besten unter den Aktien des Swiss Market Index.

