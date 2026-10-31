Der Konzern hatte vergangene Woche jährliche Investitionsausgaben zwischen 135 und 145 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, nachdem im dritten Quartal ein Defizit beim freien ‌Cashflow von 2,12 Milliarden Dollar ausgewiesen wurde. S&P prognostiziert nun, dass Meta in den Jahren 2026 und 2027 Defizite beim freien Cashflow von ​39 Milliarden beziehungsweise 71 Milliarden Dollar verzeichnen wird. Die ​Ratingagentur geht davon aus, dass die ​Verschuldung von Meta bereits 2027 auf einen Wert von über 1,0 steigen könnte. Dies ‌ist der Schwellenwert von S&P für die Bonitätsnote «AA-».