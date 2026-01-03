Über der Hauptstadt von Venezuela ist mindestens eine ‌Rauchwolke ‌zu sehen. Flugzeuge sind zu hören, ebenso wie laute Geräusche, wie eine Mitarbeiterin ​der Nachrichtenagentur Reuters am ‌Samstag berichtete. Im ‌südlichen Teil von Caracas, unweit einer grossen Militärbasis, gibt es demnach keinen Strom.

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt mit ⁠einem militärischen Eingreifen in Venezuela gedroht. Er drängt seit Längerem auf eine Entmachtung ​des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. Die ‌US-Regierung hat ‍dazu Sanktionen gegen das südamerikanische Land ausgeweitet und ​ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt. Es gab mehr als zwei Dutzend ‌Angriffe auf Schiffe, die ⁠angeblich am Drogenhandel im ‌Pazifik und in der Karibik beteiligt waren.

Das US-Verteidigungsministerium ‍war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

(Reuters)