Dies teilte Nasa-Chef Jim Bridenstine am Freitag (Ortszeit) per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Nasa-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley sollen am 27. Mai an Bord eines "CrewDragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX mit einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten, sagte er.

Damit würden erstmals seit 2011 wieder Astronauten von den USA aus zur ISS starten - erstmals befördert von SpaceX. Das Unternehmen hat bisher nur Fracht zur ISS transportiert. Wegen der Corona-Krise wird es allerdings beim Start Beschränkungen für die Zahl der Zuschauer auf dem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Florida geben.

(SDA)