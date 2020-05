Das von Elon Musk gegründete private Unternehmen SpaceX schoss in Zusammenarbeit mit der US-Weltraumbehörde Nasa am Samstag in einem zweiten Versuch seine Crew-Dragon-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ins All. An Bord waren den Angaben zufolge die beiden Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley. Sie sollen die ISS etwa 19 Stunden später erreichen. Der erste Startversuch der Rakete am vergangenen Mittwoch war am schlechten Wetter gescheitert.

Für die USA soll mit dem Start eine neue Ära der Raumfahrt beginnen. Seit dem Ende der Space-Shuttle-Flüge im Jahr 2011 sind die Amerikaner auf russische Sojus-Kapseln angewiesen, um Astronauten zur ISS zu transportieren. Vergangenes Jahr hatte SpaceX bereits einen erfolgreichen, unbemannten Testflug unternommen.

(Reuters)