Die Schwerlastrakete Starship SN10 war ohne Probleme bei ihrem Testflug in grösseren Höhen in Boca Chica in Texas gestartet, flog dann zurück und schaffte die erste aufrechte Landung einer Rakete dieses Modells. Acht Minuten später ging die SN10 dann allerdings in Flammen auf. Das war die dritte Landung einer Starship, die in einer Explosion endete.

Starship SN10's post landing demise is unfortunate but still, everyone at SpaceX can chalk todays flight test up as a huge success. Become a patron at the link below for photo downloads, behind the scenes goodies, and more. @NASASpaceflight https://t.co/h5jW6oXxkQ pic.twitter.com/H6OjBYCKb5 — Jack Beyer (@thejackbeyer) March 4, 2021

SpaceX, ein Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk, will mit dem Modell Menschen und hunderte Tonnen an Lasten zu künftigen Mond- und Marsmissionen transportieren. Da die Rakete komplett wiederverwendbar ist, ist sie für SpaceX ein wichtiger Baustein, um bemannte Weltraumflüge günstiger zu machen und ihnen damit zu mehr Gewohnheit zu verhelfen. Der erste Flug einer Starship ins All ist für Ende des Jahres geplant. Musk hatte angekündigt, 2023 den japanischen Millionär Yusaku Maezawa in einer Starship um den Mond zu fliegen. Auf Twitter äusserte sich Musk zum gescheiterten Landungsversuch: "Ruhe in Frieden SN10, ehrenhafte Entlassung."

(Reuters)