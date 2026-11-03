Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in den ersten neun Monaten ihren Gewinn im Kerngeschäft ohne Russland gesteigert und Fortschritte ‌bei ⁠strategischen Projekten erzielt. Das Konzernergebnis kletterte um zehn Prozent auf 1,13 ⁠Milliarden Euro. «Wir blicken auf drei starke Quartale zurück», sagte Bankchef Michael Höllerer am Dienstag. «Unser Kerngeschäft entwickelt ‌sich sehr erfolgreich, und mit unserer soliden Position ‌in attraktiven Märkten sind wir ​bestens aufgestellt, um weiter zu wachsen.» Zudem sei die Übernahme der rumänischen Garanti BBVA abgeschlossen. Bei dem Übernahmeangebot für die Addiko Bank sei eine Annahmequote von 94,84 Prozent erzielt worden.