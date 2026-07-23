Ziel sei es, auf die in ​Österreich wegen der EU-Sanktionen eingefrorenen ​Vermögenswerte von Rasperia zuzugreifen. Dabei handele es sich um 28,5 Millionen ‌Aktien des Baukonzerns Strabag sowie um einbehaltene Dividenden und Barausschüttungen. Der Vorstand der RBI halte ein positives Ergebnis des Verfahrens für ​sehr ​wahrscheinlich, hiess es in ⁠der Mitteilung weiter. Die Erlöse aus ​der Vollstreckung würden voraussichtlich ⁠innerhalb von sechs bis zwölf Monaten eingehen. Die russische ‌Tochter trete in dem Verfahren als Zweitklägerin auf. Für den RBI-Konzern ohne das Russland-Geschäft könnten durch den ‌Rechtsstreit im laufenden Jahr Kosten von ​bis zu 150 Millionen Euro entstehen.