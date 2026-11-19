Neben der Stromproduktion dürfte aber vor allem die Stromnetzinfrastruktur laut einer Studie des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) Probleme bereiten. Denn bereits 2050 könnten bis zu 10 Prozent des Schweizer Stroms in den Datenverarbeitungszentren verbraucht werden, wie einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des VSE in Zusammenarbeit mit dem Unternehmensberater Deloitte zu entnehmen ist.