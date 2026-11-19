Neben der Stromproduktion dürfte aber vor allem die Stromnetzinfrastruktur laut einer Studie des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) Probleme bereiten. Denn bereits 2050 könnten bis zu 10 Prozent des Schweizer Stroms in den Datenverarbeitungszentren verbraucht werden, wie einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des VSE in Zusammenarbeit mit dem Unternehmensberater Deloitte zu entnehmen ist.
Die grösste Herausforderung ist laut der Studie nicht der zusätzliche Stromverbrauch an sich, sondern die Frage, ob die benötigte Leistung vor Ort rechtzeitig verfügbar ist. Denn bereits 2024 entfielen gemäss Zahlen von EnergieSchweiz rund 2,1 Terawattstunden oder 3,6 Prozent des landesweiten Verbrauchs auf Rechenzentren.
Der Mehrbedarf sei grundsätzlich zu decken, heisst es nun seitens VSE. Die inländische Stromproduktion, die Importkapazitäten und vor allem die Netze müssten aber mit der Nachfrage Schritt halten. Besonders anspruchsvoll sei die Versorgung im Winter, wenn die Schweiz stärker auf Importe angewiesen sei.
Weil Rechenzentren schneller gebaut werden können als die dafür nötigen Stromnetze, dürfte die verfügbare Anschlussleistung lokal und regional zunehmend auf Engpässe stossen.
Zudem stösst der Bau von Rechenzentren in der Schweiz laut einer gleichzeitig durchgeführten Befragung des Verbands auf wenig Gegenliebe. Von den 1300 befragten Personen befürworteten gerade mal 38 Prozent den Bau zusätzlicher Rechenzentren in der Schweiz.
(AWP)