Das teilte der Investor in der Nacht auf Samstag mit. Grund sei der starke Kursanstieg bei AMC an der Börse gewesen, hiess es weiter. Hintergrund der Entwicklung waren Kleinanleger, die sich in Internetforen zu konzertierten Käufen von AMC-Aktien verabredet hatten. Silver Lake veräusserte daraufhin die Papiere laut den Angaben in zahlreichen Transaktionen am Markt. Am Tag des Verkaufs hätten die Aktien bei rund 19,90 Dollar notiert, hiess es zudem.

Im vergangenen Jahr waren AMC-Dividendenscheine um rund 70 Prozent auf 2,12 Dollar eingebrochen, weil die Kinokette ihre Lichtspielhäuser wegen der Coronavirus-Pandemie schliessen musste.

(AWP)