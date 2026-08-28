Befürworter argumentieren, eine EU-Mitgliedschaft stärke die Wirtschaft und helfe dem Land, sich im Ringen um geopolitischen Einfluss in der Arktis zu behaupten. US-Präsident Donald Trump hatte Interesse an einer Kontrolle über das benachbarte Grönland geäussert. Zudem ​würde Island Teil der EU-Zollunion und könnte den Euro einführen, was die Inflation ​und die Zinsen senken dürfte. Gegner befürchten dagegen, dass Macht und Entscheidungsgewalt ​an Brüssel abgegeben würden. Insbesondere die heimische Fischereiindustrie ist besorgt, dass die gemeinsame EU-Fischereipolitik ausländischen Schiffen den Zugang zu isländischen Gewässern gewähren ‌könnte. Darüber hinaus biete die eigene Währung, die Krone, Flexibilität in Wirtschaftskrisen.