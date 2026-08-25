Die Debatte kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf Niveaus wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Grund dafür ist das Verlangen der Investoren nach einer höheren Entschädigung für das Halten langlaufender Staatsschulden. Die US-Staatsverschuldung hat die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Das erhöht den Druck auf die Politik, die Kreditkosten unter Kontrolle zu halten, während Washington immer mehr Wertpapiere verkauft.