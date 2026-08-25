US-Finanzminister Scott Bessent versprach kürzlich, die Käufe von langlaufenden Staatsanleihen durch das US-Finanzministerium zu erhöhen. Der Schritt gilt am Markt als Versuch, die Renditen auf dem wichtigsten Schuldenmarkt der Welt zu drücken. Das soll die Finanzierungskosten für Unternehmen senken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln – sofern der Plan aufgeht.
Milliardär und Investorenlegende Stanley Druckenmiller argumentiert in einem Gastbeitrag im «Wall Street Journal» dagegen. Die Politik solle den Anleihenmarkt seine Arbeit machen lassen. Er erinnert dabei an Lektionen aus seiner Zeit als Hedgefonds-Manager. «Regierungen, die Preise gegen Fundamentaldaten verteidigen, verlieren immer», schrieb Druckenmiller.
Es ist ein ungewöhnlich öffentlicher Vorstoss von Druckenmiller. Er arbeitete einst an der Seite von Bessent sowie George Soros und gehört weiterhin zu den einflussreichsten Stimmen an der Wall Street. Das Trio war bekannt für grosse Wetten auf Währungen und ausländische Anleihenmärkte. Einige ihrer grössten Erfolge erzielten sie, indem sie gegen die Fähigkeiten von Regierungen und Zentralbanken wetteten, sich gegen die Marktstimmung durchzusetzen.
Die Debatte kommt zu einem brisanten Zeitpunkt. Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf Niveaus wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr. Grund dafür ist das Verlangen der Investoren nach einer höheren Entschädigung für das Halten langlaufender Staatsschulden. Die US-Staatsverschuldung hat die Marke von 40 Billionen Dollar überschritten. Das erhöht den Druck auf die Politik, die Kreditkosten unter Kontrolle zu halten, während Washington immer mehr Wertpapiere verkauft.
Druckenmillers Aussagen verstärken die Skepsis gegenüber Bessents Plänen. Kritiker argumentieren, dass der Schritt ökonomisch wenig Sinn ergebe. Er biete nur vorübergehende Vorteile und packe die Sorgen über die Staatsausgaben nicht an der Wurzel.
«Bessent sollte vielleicht auf seinen Mentor hören», sagt Prashant Newnaha, Makro-Stratege bei TD Securities. «Druckenmiller spricht Klartext. Er sagt im Grunde, dass es keine einfache Lösung gibt.»
Bessents Anleihenplan zeigt einmal mehr, wie stark der ehemalige Hedgefonds-Manager auf die Märkte fixiert bleibt. Kürzlich überwachte er die ersten Käufe von japanischen Yen durch US-Behörden seit drei Jahrzehnten. Zudem nutzte das Finanzministerium sogenannte Zinsprüfungen, um Währungshändler zu beeinflussen.
Steigende Renditen
Anleihenrenditen beeinflussen direkt, wie viel Unternehmen für die Aufnahme von Schulden zahlen. Zudem wirken sie sich auf Hypothekenkosten und andere Kredite aus. Bessent versucht mit allen verfügbaren Mitteln, diese Kosten zu senken. Damit könnte er teilweise die niedrigeren Zinsen liefern, die US-Präsident Donald Trump von der Notenbank Fed fordert.
Druckenmiller, der heute die Investmentgesellschaft Duquesne Family Office leitet, hält dieses Vorgehen jedoch für falsch.
Der Versuch des Finanzministeriums, die Renditen direkt zu drücken, zeige etwas anderes. Es achte zu wenig darauf, wie Renditen das Vertrauen der Investoren in die Finanzlage der Regierung widerspiegeln.
«Ich habe fünf Jahrzehnte lang nach einer einfachen Prämisse gehandelt: Märkte bündeln Informationen, die kein Komitee besitzt, und Preise stellen sicher, dass diese Informationen die Entscheidungsträger erreichen», schrieb Druckenmiller. «Die Rendite langlaufender US-Staatsanleihen ist der wichtigste Preis der Welt. Sie ist auch das einzige Instrument zur Haushaltsdisziplin, das den USA noch geblieben ist.»
Die Option des Finanzministeriums, mehr kurzfristige Schulden zur Finanzierung seiner Käufe zu verkaufen, erinnert an sogenannte Twist-Operationen. Diese setzt die US-Notenbank Fed manchmal in Krisenzeiten ein.
Eine solche Steuerung des Anleihenmarktes durch das Finanzministerium geht über dessen eigentliche Aufgaben hinaus und verunsichert Investoren.
«Eine Regierung kann manchmal die Preise für einen Vermögenswert erfolgreich stützen – nur damit der Druck an anderer Stelle auftaucht», sagt Gareth Berry, Stratege bei Macquarie Group in Singapur. «Das Drücken von Anleihenrenditen kann beispielsweise zu einer Währungsschwäche führen. Das ähnelt dem Energieerhaltungssatz in der Physik, wo Energie weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur von einer Form in eine andere umgewandelt werden kann.»
(Bloomberg/cash)