Für die Einberufung eines ausserordentlichen Mitglieder-Kongresses ‌braucht es nur ein Fünftel der Landesverbände. Die Versammlung muss innerhalb von drei Monaten angesetzt werden. Die Fifa hat keine spezifischen Regularien für ein Misstrauensvotum gegen ihren Präsidenten. Sie wollte sich zu dem Reuters-Bericht nicht äussern. Die Uefa verwies auf frühere Äusserungen, mit denen sie ​eine «eingehende und grundlegende Überprüfung» der Führung der Fifa gefordert hatte. Alle Optionen lägen dabei auf dem ​Tisch, hiess es damals. Die Concacaf verwies auf die gemeinsame Stellungnahme mit ​Uefa und AFC, in der von einem fundamentalen Vertrauensverlust die Rede war.