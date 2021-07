In einer Rede vor dem Europaparlament verwies die Notenbankchefin am Donnerstag auf jüngste Aussagen des Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), wonach Einschränkungen auslaufen könnten, falls sich die Bedingungen im Finanzsektor nicht wesentlich verschlechtern sollten. Lagarde kündigte an, dass der ESRB die Einschränkungen beim nächsten Treffen im September überprüfen werde.

Angesichts des angespannten wirtschaftlichen Umfeldes in Folge der anhaltenden Pandemie hatte die EZB zunächst einen generellen Dividendenstopp verhängt. Ausserdem gelten die Einschränkungen auch für Aktienrückkäufe. Nachdem viele Banken gegen die Massnahmen Sturm gelaufen waren, wurde die Regelungen gelockert. Allerdings wurden die Geldhäuser auch aufgefordert, auf die Zahlung von Dividenden möglichst noch bis zum Herbst 2021 zu verzichten oder nur in geringen Umfang durchzuführen.

Lagarde machte in der Rede vor den Parlamentariern aber auch deutlich, dass die Corona-Krise noch nicht überstanden sei. Die Geschäftsbanken im Währungsraum müssen die Kreditrisiken berücksichtigen und rechtzeitig Vorsorge treffen, forderte die Notenbankerin.

