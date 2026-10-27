Das Wahlergebnis führte am Montag zudem zu einem Wertverlust der Landeswährung um etwa 8 Prozent, was Importe verteuert und die Inflation weiter anheizen könnte. Die Familie Moreira Salles ist der reichste Clan Brasiliens. Er besteht aus vier Brüdern, von denen jedoch nur Pedro und Fernando Anteilseigner von Itaú sind. Die beiden anderen Brüder, João und Walter, haben ihre Anteile im Jahr 2022 verkauft und gelten als prominente Unterstützer von Lula.