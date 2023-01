Investieren vermögende Leute heute denn nun grundlegend anders als früher?

Ja. Themen wie ESG und Nachhaltigkeit sind in den letzten drei Jahren immer wichtiger geworden. Reiche Leute und auch jüngere Investorinnen und Investoren, die noch nicht so viel Vermögen besitzen, denken beim Investieren an beide Seiten der Münze. Einerseits an die quantitative Seite, das heisst die Zahlen, andererseits aber auch an qualitative Seite mit Fragen wie: Was macht dieses Unternehmen wirklich? Schädigt es die Umwelt?