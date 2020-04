Analysten begrüssen die Schritte einhellig - auch wenn sie eine deutliche Gewinnverwässerung mit sich bringen.

An der Börse steigen die Aktien gegen 10:.40 Uhr um 10,8 Prozent auf 29 Franken. Seit Jahresbeginn summiert sich aber immer noch ein Minus von 70 Prozent. Das vor gut einem Monat notierte Jahrestief lag bei 19,40 Franken - so wenig kosteten die Papiere zuletzt in der Finanzkrise. Der Gesamtmarkt (SPI) sinkt zeitgleich um 0,27 Prozent.

Dufry ist wie kaum ein anderes Unternehmen von den Folgen des Coronavirus betroffen. Seit der Flugverkehr infolge der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie weltweit weitgehend zum Erliegen gekommen ist, brachen auch bei Dufry die Geschäfte weg.

Das Unternehmen versucht nun mit verschiedenen Schritten, an frisches Kapital zu kommen und streicht unter anderem die Dividende. Dank der getroffenen Massnahmen sollte Dufry gemäss eigener Einschätzung in der Lage sein, selbst ein Szenario mit einem Umsatzrückgang von 70 bis 80 Prozent "über eine längere Periode" durchzustehen.

Analsten begrüssen die Schritte

Analysten begrüssen die Massnahmen. Sie sind "absolut richtig und konsequent", meint stellvertretend Volker Bosse von Baader Helvea. Der Experte erinnert aber gleichzeitig daran, dass sie auch eine Verwässerung des Gewinns pro Aktie nach sich ziehen.

Inklusive der heute kommunizierten Massnahmen verfügt Dufry laut Schätzungen des UBS-Analysten Joern Iffert nun über ein Kapitalpolster von rund 1,5 Milliarden Franken. Bei einem angenommenen Barmittelverbrauch von monatlich 50 bis 80 Millionen Franken würde Dufry damit über genug Liquidität verfügen, um bis weit in 2021 hinein durch ein herausforderndes Marktumfeld zu navigieren.

Nur wann genau wieder geflogen werden kann, steht heute noch in den Sternen. Analyst Bosse jedenfalls geht davon aus, dass dieser Bereich von den Regierungen rund um den Globus erst ganz zuletzt wieder freigegeben wird. Und wenn es denn eines Tages soweit sein sollte, rechnet Bosse für eine ganze Weile mit gedämpften Passagierfrequenzen.

(AWP)