So sei ein exklusiver und mehrjähriger Vertrag mit der Fire Group unterzeichnet worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Vereinbarung umfasse Dienstleistungen bei der Akquisition, der Planung, dem Bau sowie beim Verkauf von Immobilien.

Die Fire Group will den Angaben zufolge zunächst 75 Millionen Euro in Hotelprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europa investieren. Insgesamt stünden der Gesellschaft 500 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Asmallworld könne aufgrund der Vereinbarung an mehreren Stellen der Wertschöpfungskette "erhebliche" Erträge generieren, heisst es.

Vergangene Woche hatte Asmallworld bereits eine Zusammenarbeit mit Ritz-Carlton Residences in Dubai vermeldet.

(AWP)