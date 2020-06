Das kosten Ferienunterkünfte in Europa im Sommer 2020 Ab dem 15. Juli werden die Reisewarnungen vom Bundesrat aufgehoben. Das gilt für die EU- und die Efta-Staaten sowie Grossbritannien. Für Ferienhungrige, die jetzt doch noch in ein anderes Land verreisen möchten und nicht in der Schweiz bleiben wollen, gibt es von der Ferienunterkunft-Suchmaschine HometoGo eine Preisauswertung für Unterkünfte. Dabei wurde ermittelt, wie teuer eine Ferienunterkunft im Juli 2020 in 25 EU-Ländern ist. Frankreich teurer als die Schweiz Dabei liegen die Schweiz und Österreich mit einem Mittelwert von rund 215 Franken pro Nacht gleichauf. Frankreich, Portugal und Kroatien sind aber noch teurer, wie die Auswertung zeigt: In Frankreich kosten die noch buchbaren Ferienwohnungen im Schnitt 240 Franken, in Portugal 230 Franken und in Kroatien 229 Franken. Günstigere Unterkünfte gibt es hingegen in Bulgarien (62 Franken), Tschechien (92 Franken), Litauen (96 Franken) und Ungarn (99 Franken). Bei den klassischen Badedestinationen wie Spanien muss man im Schnitt 172 Franken für eine Nacht hinblättern, in Italien kosten Ferienwohnungen 158 Franken. In Griechenland sind es 145 Franken. Wer lieber in den Norden nach Deutschland geht, zahlt dort 131 Franken im Durchschnitt für eine Bleibe.