Das Unternehmen hat mit der staatlichen Gesellschaft Hainan Development Holdings (HDH) eine Kooperation für den Betrieb von Duty Free-Geschäften auf der bei chinesischen Touristen beliebten Reisedestination abgeschlossen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

In einem ersten Schritt soll sich die Kooperation von Dufry und HDH auf das Duty Free-Geschäft im Mova Mall-Komplex in der Inselhauptstadt Haikou fokussieren. Ein neuer Duty Free-Shop in dem Komplex soll sich auf 38'920 Quadratmeter über zwei Gebäude erstrecken und noch vor dem chinesischen Frühlingsfest 2021 eröffnet werden.

Verkauft werden sollen zunächst die Produkte der "Kernkategorien" wie Parfüm und Kosmetik, Nahrung und Süsswaren, Alkohol sowie Sonnenbrillen und Luxusartikel. Bis zum vollständigen Ausbau im dritten Quartal 2022 soll das Sortiment um weitere Luxus- und Lifestyle-Marken ergänzt werden.

Die Mova Mall hatte 2019 hatte rund 22 Millionen Besucher empfangen. Besucher vom chinesischen Festland dürfen jährlich Duty-Free-Waren im Umfang von bis zu 100'000 RMB (rund 13'600 Franken) kaufen.

Für Dufry stelle die Partnerschaft mit HDH einen weiteren Schritt in ihrer Wachstumsstrategie in Asien dar, wie es in der Mitteilung heisst. Das Unternehmen ist im chinesischen Raum bereits mit Geschäften an den Flughäfen Shanghai Hongqiao und Chengdu präsent, zudem ist Dufry bereits in Hongkong und Macau vertreten.

