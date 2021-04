"Wir werden mit rund 300 Piloten beginnen", verkündete United-Manager Bryan Quigley am Donnerstag in einem Memo an die Mitarbeiter. Mit den steigenden Corona-Impfungen nehme die Reisenachfrage wieder zu, begründete Quigley die Entscheidung.

United stellt damit als erste grosse US-Airline die Weichen für ein Comeback. Allerdings ist es nur ein kleiner Schritt zurück in Richtung Normalbetrieb, von dem die Branche vorerst weit entfernt bleibt. Viele United-Piloten arbeiten noch mit reduziertem Dienstplan und allein seit September 2020 sind laut Quigley fast 1000 in Ruhestand gegangen oder haben das Unternehmen freiwillig verlassen.

(AWP)