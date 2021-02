Der Duty-Free-Shop liege im Stadtzentrum der Hauptstadt Haikou und laufe unter dem Brand GDF Plaza, teilte Dufry am Dienstag mit. Weitere Standorte würden derzeit geprüft.

Der Basler Reisedetailhändler hatte die Kooperation mit der staatlichen chinesischen Firma Anfang Jahr angekündigt. Mit der Zusammenarbeit soll die Wachstumsstrategie in Asien vorangetrieben werden, so die Meldung. Das Unternehmen ist im chinesischen Raum bereits mit Geschäften an den Flughäfen Shanghai Hongqiao und Chengdu präsent, zudem ist Dufry bereits in Hongkong und Macau vertreten.

(AWP)