Der Umsatz etwa werde voraussichtlich um rund 145 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Unternehmen hatte gleichzeitig die Fusion mit der italienischen Autogrill vermeldet.

Dabei näherten sich die Geschäfte wieder dem Vorkrisenniveau an. Bei den Regionen mit der besten Entwicklung sei im ersten Semester das Niveau von 2019 bereits erreicht oder übertroffen worden, so Dufry. Insbesondere in den USA habe sich der Inlandmarkt und die Zunahme des transatlatischen Reiseverkehrs positiv ausgewirkt. Auch Mittelamerika, die Karibik sowie die Mittelmeerländer in Europa hätten sich gut entwickelt.

Die Umsatzzahlen hätten sich dabei monatlich stetig verbessert. Im zweiten Quratal lagen die Nettoumsätze auf Gruppenebene im April noch 23 Prozent unter dem Wert von 2019, ehe sie sich im Mai auf -15 Prozent und -13 Prozent im Juni verbessert hätten, so die Meldung. Der Equity-Free-Cash-Flow lag im ersten Halbjahr bei 150 Millionen Franken, was dem im Vorfeld erwarteten Wert entspreche.

Die vollständigen Halbjahreszahlen will Dufry am 9. August vorlegen. Die ausserordentliche Generalversammlung, an der die Aktionäre über den Zusammenschluss mit Autogrill befinden, ist für den 31. August geplant.

(AWP)