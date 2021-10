Reisebeschränkungen, tiefe Passagierzahlen und geschlossene Läden auf den Flughäfen trafen den Duty-Free-Spezialisten aber weiter hart. Immerhin dürfte sich die Lage weiter verbessern.

Konkret lag der Umsatz im dritten Jahresviertel 2021 mit 1,35 Milliarden Franken fast drei Mal so hoch wie in der Vorjahresperiode. Gegenüber 2019 bedeutet das aber noch immer ein Minus von 46 Prozent, wie Dufry am Donnerstag mitteilte.

Weitere Erholung zeichnet sich ab

Das dritte Quartal sei von einer Wiederaufnahme der Reisetätigkeiten geprägt gewesen, vor allem in den westlichen Ländern. Das Unternehmen aus Basel rechnet nun mit weiteren Fortschritten. Dufry sei vorbereitet, um im Zuge der Erholung auch schnell die eigenen Umsätze weiter anzukurbeln, heisst es.

Für den Monat Oktober 2021 gibt Dufry als erste Schätzung einen Rückgang von rund 40 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat im Jahr 2019 an. Damit zeichnet sich trotz des noch immer erheblichen Minus auch in konkreten Zahlen ein weitere Aufhellung ab.

(AWP)