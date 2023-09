In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 sind die Gesamtausgaben der Top Five stark eingebrochen. Seither hat sich der Transfermarkt wieder erholt und steuert auf das Niveau von vor Corona zu. Im Vergleich zu letztem Jahr haben die Clubs in diesem Sommer fast 400 Millionen Euro mehr ausgegeben, nämlich eben die bereits erwähnten 5,1 Milliarden Euro. Und diese irre Summe ist noch nicht ganz in Stein gemeisselt, schliesslich kann sie am Deadline Day diesen Freitag noch weiter in die Höhe schiessen.