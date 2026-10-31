Branchenvertretern ‌zufolge muss die Branche dringend handeln, ​da die Regierung von US-Präsident Donald Trump eine tiefere Integration digitaler Vermögenswerte in das Finanzsystem fördere. Damit stehe für die Branche mehr auf dem Spiel, die in der Vergangenheit immer wieder von grossen Hackerangriffen heimgesucht wurde. «Damit Kryptowährungen ihr volles ‌Potenzial entfalten können, muss die Sicherheit sofort verbessert werden», sagte Chris Perkins, Krypto-Chef bei Franklin Templeton.