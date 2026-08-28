Das Management um CEO Daniel Bischofberger berichtete am Donnerstagmorgen über das erste Semester. Umsatz und operativer Gewinn lagen laut der Zürcher Kantonalbank (ZKB) je 5 Prozent über der Konsensprognose. Der Reingewinn überstieg die Erwartungen gar um 12 Prozent, während sich die Marge von 18,9 auf 20,5 Prozent verbesserte. Zudem hob das Management die Umsatzguidance an.