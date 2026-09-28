«Der Inflationsanstieg in Deutschland wird im September fast ausschliesslich von den Energiepreisen getragen», sagte der Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Bantleon, Daniel Hartmann. Der eskalierende ‌Konflikt im Nahen Osten hat die Ölpreise zeitweise deutlich über die Marke von 100 Dollar je Fass getrieben. Das bekamen die deutschen Autofahrer an den Zapfsäulen ​zu spüren: Dem Autoklub ADAC zufolge mussten im September ​mehrfach Rekordpreise für Diesel und Benzin bezahlt werden. «Bei ​Strom und Gas sind die meisten Kunden noch durch Festverträge geschützt», sagte Hartmann.