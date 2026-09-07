Die Eingriffe stützten den Yen. Die Währung stieg ​von einem 40-Jahres-Tief von fast 164 Yen ​pro Dollar auf bis zu 155,20 Yen am 3. August. Anschliessend schwächte sich die ‌japanische Währung wieder in Richtung 160 Yen ab, bevor sie sich Anfang September bei etwa 155 bis 156 Yen einpendelte. Einen Teil der Yen-Käufe nahm ​Japan ​gemeinsam mit den USA vor. ⁠Es war die erste koordinierte Aktion der ​beiden Länder seit 2011. ⁠Dies überraschte die Märkte, die eine solche Massnahme kaum erwartet hatten. Um ‌Sorgen über Japans Handlungsspielraum zu zerstreuen, erklärten Tokio und Washington, Japan könne eine Kreditlinie der US-Notenbank Fed nutzen. Diese 2020 ‌eingeführte Einrichtung aus der Zeit der Corona-Pandemie erlaubt es ​Japan, sich Dollar-Liquidität zu beschaffen. Das Land muss dafür keine weiteren US-Staatsanleihen direkt verkaufen.