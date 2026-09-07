Auf die Gesamtinflation ⁠wirkten sich aussergewöhnliche Wetterlagen im Durchschnitt bislang jedoch nur begrenzt ‌aus, teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am ‌Montag in einem Policy ​Brief zu aktuellen Wirtschaftsfragen mit. Die wetterbedingten Preiswirkungen höben sich teilweise gegenseitig auf: Während Lebensmittel tendenziell teurer würden, dämpften milde Winter den Preisdruck bei Energie. ‌Rund ein Drittel des österreichischen Warenkorbs reagiere der Untersuchung zufolge empfindlich auf Wetterextreme. Besonders deutlich zeige sich dies bei ​den Preisen von Frucht- und Gemüsesäften, Milchprodukten ​und Eiern sowie Bier.